Назван срок новой встречи «Нормандской четверки»

Встреча лидеров стран-участниц «Нормандской четверки» может состояться до конца 2019 года. Об этом со ссылкой на информацию от агентства Bloomberg сообщает ТАСС.

Агентство получило эти сведения от анонимного источника во французской администрации. По его словам, представители стран ведут закрытые переговоры по этому вопросу и встретятся уже в течение этого месяца.

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О том, что общение с президентом Украины Владимиром Зеленским «внушает осторожный оптимизм» и дает надежду на новый саммит «четверки» 19 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном.

6 августа Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате». Свое заявление он сделал после обстрелов возле села Павлополь Донецкой области, в результате которых погибли четыре морских пехотинца из состава Объединенных сил Украины.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

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