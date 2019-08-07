Макрон дал Зеленскому обещание о Путине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, по итогам которых французский лидер пообещал поговорить с президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщается на официальном сайте украинского президента.

В ходе разговора Зеленский проинформировал Макрона о гибели четырех украинских военнослужащих. По его словам, их смерть стала результатом далеко не первого обстрела, которые самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики устроили после объявления абсолютного и бессрочного перемирия. Кроме того, президент Украины уведомил своего французского коллегу о мерах, которые Киев предпринимает для достижения мира в регионе, в частности, о восстановлении инфраструктуры и обмене военнопленными.

Также президент Украины уведомил Макрона о содержании своего разговора с Путиным, который состоялся за несколько часов до этого, и призвал французского лидера способствовать собранию срочной встречи лидеров «нормандской четверки» для согласования шагов, направленных на окончательное решение конфликта. Макрон в ответ выразил поддержку инициативам Киева и пообещал связаться с Меркель и Путиным для согласования встречи.

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Ранее в среду Зеленский сообщил о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным. В беседе, по его словам, речь шла о гибели четырех украинских военных. Факт переговоров подтвердили в Кремле, отметив, что Путин заявил Зеленскому о необходимости исключить обстрелы украинскими войсками населенных пунктов в Донбассе. Позже в ДНР опровергли причастность вооруженных сил самопровозглашенной республики к гибели украинских солдат.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

Вооруженный конфликт в регионе начался весной 2014 года после попытки новых властей в Киеве подавить выступления в Донецкой и Луганской областях.

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