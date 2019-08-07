Зеленский сообщил о разговоре с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, передает ТАСС.

По его словам, в беседе, которая состоялась утром в среду, 7 августа, речь шла о гибели четырех украинских военных накануне в Донбассе.

«Срочно ему позвонил и сказал, что это нас не приближает к миру», — рассказал украинский лидер. Он добавил, что обратился к Путину с просьбой «повлиять на ту сторону», чтобы они прекратили «убийства людей».

Кроме того, по словам Зеленского, в ходе переговоров поднимались вопросы возвращения украинских заключенных, продолжения разминирования и сокращения сроков строительства моста в Станице Луганской.

Глава государства заявил, что также свяжется с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эмманюэлем Макроном с целью также обсудить ситуацию на юго-востоке Украины и «договориться о срочной встрече». «Сколько еще людей должны погибнуть в этом году? Поэтому я хочу, чтобы эта встреча произошла в ближайшее время», — отметил Зеленский.

Предыдущий телефонный разговор по инициативе Киева президенты России и Украины провели 11 июля. Они обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины и возвращение лиц, удерживаемых с обеих сторон, а также продолжение контактов в «нормандском формате».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после попытки новых властей в Киеве подавить выступления в Донецкой и Луганской областях.

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