Зеленский понадеялся на взаимопонимание с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает DW.

«Мне кажется, что мы найдем понимание, потому что мне это показалось в течение этого звонка», — сказал глава Украины.

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Ранее команда Зеленского сообщила, что украинский лидер готов сесть за стол переговоров с российским коллегой. По словам помощника главы государства Сергея Шефира, Киев добьется переговоров, хотя Путин не выполняет международные решения, демонстрируя, что он «никому ничего не должен». В то же время помощник президента отметил, что российский лидер тоже хочет «выйти из этой ситуации с гордо поднятой головой» и думает о своей стране.

11 июля по инициативе Киева Путин и Зеленский провели телефонный разговор. Они обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины и возвращение лиц, удерживаемых с обеих сторон, а также продолжение контактов в «нормандском формате».

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