Команда Зеленского пообещала заставить Путина вести переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский готов сесть за стол переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом рассказал первый помощник главы государства Сергей Шефир в интервью LB.ua.

В команде украинского лидера есть уверенность в том, что Киев добьется переговоров. Это произойдет, хотя Путин не выполняет международные решения, демонстрируя, что он «никому ничего не должен», считает Шефир. В то же время помощник президента отметил, что российский лидер тоже хочет «выйти из этой ситуации с гордо поднятой головой» и думает о своей стране.

Он пояснил, на чем базируется его уверенность. «Мы показываем свои шаги — развели войска в Станице Луганской, хотим построить мост, возобновили Минский процесс. Всеми своими действиями, а также во время выступлений президент говорит, что готов к переговорам. Не так просто, чтобы Россия ответила, но, думаю, что еще несколько шагов, и мы придем к диалогу», — выразил уверенность первый помощник Зеленского.

По его словам, россияне тоже хотят начала диалога и конца войны. «Не уверен, что я геополитически понимаю их, но мне хочется думать, что большого комфорта от всего происходящего у них тоже нет», — заявил он. Шефир пояснил, что переговоры не должны закончиться потерей территорий с украинской стороны.

11 июля Путин и Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе украинской стороны. Главы государств обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины и возвращение лиц, удерживаемых с обеих сторон, а также продолжение контактов в «нормандском формате».

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