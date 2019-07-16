Раскрыты детали плана Зеленского по обмену заключенными с Россией

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко рассказал, что Украина и Россия планируют обменять определенное число удерживаемых лиц в течение месяца. Об этом сообщает УНИАН.

«В течение месяца договорились совершить обмен определенного количества. В принципе, мы не замыкаемся вокруг количества людей, наша задача — сейчас разблокировать тот процесс "всех на всех"», — заявил он.

Он напомнил, что в настоящее время украинский омбудсмен Людмила Денисова находится в Москве, где ведет разговор о конкретных фамилиях людей, которых планируют обменять.

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Также Пристайко рассказал, что вопрос ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс не обсуждался, однако стороны не исключают его как таковой. «Как вы знаете, в самих минских договоренностях нет такой идеи, как миротворческая операция. В этот раз мы не затрагивали эту тему», — пояснил он.

Вопрос обмена удерживаемыми лицами стал одной из тем телефонных переговоров президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Разговор состоялся 11 июля по инициативе Киева.

В настоящее время в России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы. Киев считает своих граждан военнопленными и требует вернуть на Украину, аналогичный вердикт в мае вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что данный вопрос не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

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