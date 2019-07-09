Россия высказалась о встрече Путина с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал предложение украинского президента Владимира Зеленского о новом формате урегулирования конфликта на Донбассе — встрече с Россией при участии западных стран. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению главы МИД, предложение о саммите в Минске с участием США, Великобритании, Германии и Франции «имеет право на существование». Он, однако, указал, что существуют действующие и одобренные Совбезом ООН форматы урегулирования.

«Наверное, когда речь идёт о серьёзных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook. Но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию Совета Безопасности, утвердившую Минские договорённости, а не подменять эту резолюцию и сами Минские договорённости», — цитирует слова дипломата Telegram-канал «RT на русском»

Лавров также подчеркнул, что ключом к урегулированию конфликта остается прямой диалог между сторонами, а не какие-либо дополнительные предложения.

8 июля Зеленский обратился к российскому президенту Владимиру Путину с предложением провести переговоры в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе. По словам украинского лидера, саммит может состояться при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и французского президента Эммануэля Макрона.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после смены власти в стране. Украинское руководство обвиняет Россию в причастности к конфликту. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к происходящему в Донбассе.

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