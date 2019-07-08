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Зеленский предложил Путину встретиться

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Минске. Об этом в понедельник, 8 июля, он заявил в ходе видеообращения, опубликованного на странице в Facebook.

«Хочу обратиться к президенту России Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо, давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе», — заявил он, добавив, что, по его мнению, белорусский президент Александр Лукашенко «с удовольствием примет» их в столице республики.

Глава государства подчеркнул, что не меняет никаких дипломатических форматов и не отказывается от них. «Мы предлагаем поговорить, ведь надо же поговорить? Правда?» — сказал Зеленский.

Он отметил, что саммит может состояться при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и французского лидера Эммануэля Макрона.

1 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского. Он заявил, что президент России прагматично подходит к международным делам. «Встреча ради встречи, наверное, никому не нужна — нужна встреча ради результата», — сказал он.

В июне украинский президент назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он заявил, что обратит внимание на территориальную принадлежность Крыма и Донбасса. «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — привел свои будущие слова украинский лидер.

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