Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимирым Путиным. Об этом глава государства рассказал в интервью Bild.

Отвечая на вопрос журналистов, он заявил, что обратит внимание на территориальную принадлежность Крыма и Донбасса. «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — привел свои будущие слова украинский лидер.

Он рассказал, что надеется на возвращение полуострова в состав Украины, поскольку любит его и много раз там бывал. Он заключил, что Крым для него навсегда останется частью возглавляемой им страны.

Материалы по теме Большая пересменка Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги

Ранее в интервью тому же изданию Зеленский призвал расширить и ужесточить антироссийские санкции. Он также выразил уверенность, что он сможет «принести мир на Украину дипломатическим путем».

В конце апреля президент России заявил, что подискутировал бы с Зеленским о Минских соглашениях и возможном разрешении ситуации в Донбассе. До этого украинский лидер заявлял, что не собирается лично встречаться с Путиным один на один, однако после выразил готовность к переговорам с российской стороной, отметив, что с Украиной «не следует говорить на языке угроз».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!