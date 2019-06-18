Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимирым Путиным. Об этом глава государства рассказал в интервью Bild.
Отвечая на вопрос журналистов, он заявил, что обратит внимание на территориальную принадлежность Крыма и Донбасса. «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — привел свои будущие слова украинский лидер.
Он рассказал, что надеется на возвращение полуострова в состав Украины, поскольку любит его и много раз там бывал. Он заключил, что Крым для него навсегда останется частью возглавляемой им страны.
Ранее в интервью тому же изданию Зеленский призвал расширить и ужесточить антироссийские санкции. Он также выразил уверенность, что он сможет «принести мир на Украину дипломатическим путем».
В конце апреля президент России заявил, что подискутировал бы с Зеленским о Минских соглашениях и возможном разрешении ситуации в Донбассе. До этого украинский лидер заявлял, что не собирается лично встречаться с Путиным один на один, однако после выразил готовность к переговорам с российской стороной, отметив, что с Украиной «не следует говорить на языке угроз».