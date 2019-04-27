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Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

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Владимир Зеленский

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной. Его заявление опубликовано в Telegram-канале команды политика.

Зеленский отметил, что с Украиной «не следует говорить на языке угроз, военного и экономического давления». По его мнению, это не лучший вариант для урегулирования минских соглашений и ситуации на Донбассе.

Политик также выразил надежду, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия покажет готовность к деэскалации. Шагом к урегулированию может стать обмен гражданами двух стран в формате «всех на всех», предложил он, подчеркнув, что «настоящая нормализация» произойдет только после «полной деоккупации» Донбасса и Крыма.

«Украина не сдается! Во всех смыслах этого слова», — заключил Зеленский.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что подискутировал бы с Владимиром Зеленским о минских соглашениях и возможном разрешении ситуации в Донбассе. До этого Зеленский отмечал, что не собирается лично встречаться с Путиным один на один, и хочет, чтобы в переговорах участвовали представители западных стран.

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