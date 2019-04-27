Команда Зеленского признала возможность мира в Донбассе по плану России

Спикер штаба победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского Дмитрий Разумков прокомментировал варианты мирного разрешения военного конфликта в Донбассе в эфире телеканала «112 Украина».

Он отметил, что мир может наступить в случае согласия с Россией, однако назвал этот вариант неприемлемым для Украины.

«Если пойти по принципу и тем предложениям, которые звучат от России, то можно было бы, наверное, прийти к этому миру, но я думаю, что ни одному патриоту этой страны такой путь неприемлем», — сказал политик.

Разумков подчеркнул, что мир должен наступить на условиях Украины. Также он выразил сожаление, что не существует метода для немедленного прекращения войны.

Помимо этого Разумков заявил, что указ об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса — это признание России в агрессивных действиях по отношению к Украине.

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24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Он подчеркнул, что эта мера носит гуманитарный характер.

Команда Зеленского заявила, что таким образом Россия «признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта». В штабе выразили сожаление, что указ не способствует прекращению огня, и подчеркнули готовность делать все для защиты своих граждан, вынужденных находиться «на оккупированных территориях».

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