Зеленскому порекомендовали воздержаться от прямых переговоров с Путиным

Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин порекомендовал ему воздержаться от прямых переговоров с Владимиром Путиным и представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Об этом он сообщил в интервью телеканалу ZiK. Запись эфира доступна на YouTube.

«Мы не можем остаться один на один с Российской Федерацией, потому что тогда не решим эту проблему. И я никогда не поддержу, чтобы новый президент Украины сел за стол переговоров с так называемыми ЛНР и ДНР. Я в принципе не допускаю того, что Украина может разговаривать с этими людьми», — заявил он.

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Вести переговоры с Россией Апаршин посоветовал в присутствии представителей Великобритании и США. «Я бы не советовал президенту Украины встречаться с Путиным один на один. Я не верю, что Путин будет нам потом что-то гарантировать, я не верю ему. Я верю только тогда, когда в этот формат будут привлечены мощные страны, с которыми он не сможет "играться"», — считает советник.

Апаршин рассказал, что при общении с Зеленским увидел в политике человека, желающего разрешить конфликт в Донбассе наиболее выгодно для Украины.

Ранее Зеленский заявлял, что ни у кого нет ответа, как можно остановить Россию на востоке Украины. Однако он хочет наказать виновных в начале конфликта в Донбассе. До этого будущий президент Украины заявил, что считает возможным идти на компромиссы с Россией ради возвращения неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей и украинского суверенитета над Крымом. При этом Зеленский выступает против особого статуса восточных регионов страны и обещает развернуть информационную кампанию для возвращения Донбасса.

Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля. По итогам обработки 100 процентов протоколов Зеленский набирает более 73 процентов голосов, а его оппонент Петр Порошенко — около 24 процентов.

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