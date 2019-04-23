США выступили за переговоры Зеленского c Путиным

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер высказался за прямой диалог между избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на службу общественного вещания PBS.
Отмечается, что Волкер поддержал позицию Зеленского по Донбассу. «Он [Зеленский] хочет вернуть земли. Он не собирается отступать от этого (…). Я думаю, что его желание вести прямые переговоры с Путиным — это правильная вещь», — подчеркнул дипломат.
Ранее Зеленский заявлял, что ни у кого нет ответа, как можно остановить Россию на востоке Украины. Однако он хочет наказать виновных в начале конфликта в Донбассе.
До этого будущий президент Украины заявил, что считает возможным идти на компромиссы с Россией ради возвращения неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей и украинского суверенитета над Крымом. При этом Зеленский выступает против особого статуса восточных регионов страны и обещает развернуть информационную кампанию для возвращения Донбасса.
Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля. По итогам обработки 99 процентов протоколов Владимир Зеленский набирает более 73 процентов голосов, а его оппонент Петр Порошенко — около 24 процентов.