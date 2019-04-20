США пообещали надолго остаться на Украине

США продолжат оказывать поддержку Украине. Об этом в своем Twitter заявил спецпредставитель по Украине Курт Волкер.

Комментируя предстоящие выборы президента Украины, он отметил, что «США пришли на долгий срок». Задачей Вашингтона, по словам Волкера, является поддержка мирной, сильной, демократической, процветающей и безопасной Украины. Также от вновь отметил необходимость полностью восстановить границы Украины, включая Крым.

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12 апреля Волкер заявил, что США не поддерживают какого-либо определенного кандидата, а «выступают за принципы». Однако за несколько дней до этого он объяснил преимущества действующего президента Украины Петра Порошенко, вновь баллотирующегося на пост главы государства, против другого кандидата на эту должность — Владимира Зеленского.

19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве также прошли дебаты с участием Порошенко и Зеленского. За прениями оппонентов наблюдали, по данным МВД страны, 22 тысячи зрителей. В ходе дебатов претенденты на пост главы государства встали на колени.

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