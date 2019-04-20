Кадыров напомнил Порошенко о клятве любить Россию

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины. Об этом он написал в своем Telegram.

По его мнению, за обильными речами Порошенко и Зеленского отсутствуют четкие планы по развитию Украины. «Петр Порошенко проявил себя в качестве уличного драчуна, обвиняя Владимира Зеленского в том, что тот испугался Рамзана Кадырова. Других проблем у Украины нет, чем выяснение, кто из кандидатов боится Кадырова», — поиронизировал он.

Кадыров напомнил, что перед выборами 2014 года при спешной передаче журналистов Олега Сидякина и Марата Сайченко Порошенко поклялся ему в верности и любви к России: «Вы забыли слова о том, что не будет у России более близкой и лояльной страны, чем Украина, не будет никого с более пророссийской позицией, чем вы лично?»

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«Еще раз напоминаю, что за оскорбление личности, кто бы этого ни допустил, спрошу должным образом, как и предусмотрено в нормальном обществе. Советую сто раз подумать, прежде чем произносить имена Владимира Путина и Рамзана Кадырова», — резюмировал он.

Порошенко упомянул Кадырова в ходе дебатов, состоявшихся 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Порошенко обвинил Зеленского в том, что тот извинился за неудачную шутку с оплакивающим отца главой Чечни. «Вы извинялись перед Кадыровым, а когда вы извинитесь перед Украиной за то, что называли ее проституткой?» — спросил действующий президент. Также в ходе дебатов претенденты на пост главы государства встали на колени.

В мае 2014 года журналисты LifeNews Олег Сидякин и Марат Сайченко, задержанные под Краматорском, были освобождены при содействии Кадырова. Украинские силовики обвиняли российских репортеров в пособничестве терроризму. После освобождения журналисты были доставлены в Грозный, где их принял глава Чечни, а затем вылетели в Москву.

Впоследствии Кадыров рассказал, что российские репортеры были освобождены за час после того, как он пообещал «принять меры». «Украинские спецслужбы поверили. Я им дал час времени, они просили два часа. И ровно через час они передали их», — заявил Кадыров.

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