Порошенко проигнорировал угрозу теракта и продолжил дебатировать в одиночку

Кандидат на пост президента Украины, действующий глава государства Петр Порошенко отказался покидать студию теледебатов, несмотря на угрозу теракта. Об этом сообщает «112 Украина».
Ранее 19 апреля в момент появления Порошенко в студии «Общественного телевидения» модератор дебатов Мирослава Барчук объявила, что в студии находится человек, способный совершить теракт, и предложила гостям покинуть зал.
Президент отказался уходить, также в студии остались зрители. Второй участник дискуссии, шоумен Владимир Зеленский, предпочел проигнорировать мероприятие.
19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве также прошли дебаты с участием Порошенко и Зеленского. За прениями оппонентов наблюдали, по данным МВД страны, 22 тысячи зрителей. В ходе дебатов претенденты на пост главы государства встали на колени.