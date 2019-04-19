Бывший СССР
 
Последние новости
Российский клуб нацелился на бывшего футболиста «Барселоны»
Теледебаты Порошенко и Зеленского сорвали
Белоруссия обвинила российского посла в разрушении отношений
Путин поручил усилить меры по борьбе с пожарами в Забайкалье
Советские спутники оказались опасны для мировой космонавтики
Дебаты Порошенко и Зеленского растащили на мемы
Тучная американка похудела вдвое ради мечты
Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова
Российский паралимпиец попался на марихуане
Новости партнеров

Порошенко проигнорировал угрозу теракта и продолжил дебатировать в одиночку

Перейти в «Мою Ленту»

Кандидат на пост президента Украины, действующий глава государства Петр Порошенко отказался покидать студию теледебатов, несмотря на угрозу теракта. Об этом сообщает «112 Украина».

Ранее 19 апреля в момент появления Порошенко в студии «Общественного телевидения» модератор дебатов Мирослава Барчук объявила, что в студии находится человек, способный совершить теракт, и предложила гостям покинуть зал.

Президент отказался уходить, также в студии остались зрители. Второй участник дискуссии, шоумен Владимир Зеленский, предпочел проигнорировать мероприятие.

19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве также прошли дебаты с участием Порошенко и Зеленского. За прениями оппонентов наблюдали, по данным МВД страны, 22 тысячи зрителей. В ходе дебатов претенденты на пост главы государства встали на колени.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Предыстория: Теледебаты Порошенко и Зеленского сорвали
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
День дебатов между Порошенко и Зеленским. Онлайн-трансляция
Теледебаты Порошенко и Зеленского сорвали
Порошенко и Зеленский встали на колени
Другие материалы рубрики
Бывший СССР18:34Сегодня

«Вы старались выставить Украину проституткой»

Главные цитаты из дебатов Зеленского и Порошенко
19:59Сегодня

Зеленский поставил себе в заслугу отсутствие контакта с Путиным

19:31Сегодня

Зеленский обеспокоился сном Порошенко после Дебальцево и Иловайска

19:46Сегодня

Порошенко назвал команду Зеленского пятой колонной

Бывший СССР00:0818 апреля

Армянский трансгейт

Армяне ополчились на геев после появления трансгендера в парламенте. Зачем он туда пришел?
19:51Сегодня

Порошенко и Зеленский встали на колени

18:54Сегодня

Молдавия попросила США о помощи

19:37Сегодня

Порошенко заявил о неспособности Зеленского противостоять России

Бывший СССР00:01 7 марта

«Мы ненавидим вас так же, как укропов»

Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
19:28Сегодня

Зеленский рассказал о поддержке Порошенко в 2014 году

16:20Сегодня

Назван регламент дебатов Порошенко и Зеленского

18:59Сегодня

Начались дебаты между Зеленским и Порошенко

Россия
«Хватит делать дураков из сибирских мужиков!»
Комедийный артист вдруг стал серьезным политиком и выиграл выборы. И все это в России
«В течение пяти лет вопрос будет закрыт»
 
«Он подается как чистильщик»
Почему россияне с каждым годом все больше любят Сталина
Россиянам пришлось перевозить труп родственника на снегоходе
Путин поручил усилить меры по борьбе с пожарами в Забайкалье
Степной пожар уничтожил более полусотни домов в российском селе
Медведев назвал условие ликвидации свалок
Все материалы
Мир
«Я не убивала никого. Я чиста»
 
Названа еще одна возможная причина возгорания в Нотр-Дам
Михаил Горбачев проиграл выборы и захотел в Россию
Российский реванш
После поражения в холодной войне СССР оставил Ближний Восток. Зачем Россия туда вернулась?
Повстанцы в Йемене разгромили армию и засели на горе
США пообещали России тяжкую расплату
«Вы русский тролль?»
 
Все материалы
Бывший СССР
«Вы старались выставить Украину проституткой»
Главные цитаты из дебатов Зеленского и Порошенко
Зеленский поставил себе в заслугу отсутствие контакта с Путиным
Армянский трансгейт
Армяне ополчились на геев после появления трансгендера в парламенте. Зачем он туда пришел?
Порошенко назвал команду Зеленского пятой колонной
Порошенко и Зеленский встали на колени
«Мы тебя, сука, зароем!»
Радикалы против Порошенко, страх новой революции и русофобия — репортаж с выборов из Киева
Порошенко заявил о неспособности Зеленского противостоять России
Все материалы
Экономика
Россия оставила Украину без нефти
Украинцев лишили нефти, газа и угля, а россиян — бюстгальтеров и носков
Ставка на малых
Как Минфин нашел способ поддержать предпринимателей
Большой куш
Россия годами жила на деньги от нефти. Власти нашли новый способ заработать миллиарды
Ростехнадзор отметил улучшение показателей надежности «Россетей»
Россия запретила поставки спермы быков и баранов
Россияне согласились работать сверхурочно в обмен на заботу начальства
В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике
Все материалы
Силовые структуры
Офицеров ФСБ задержали за вымогательство 65 миллионов
Чекисты требовали биткоины у семьи бывшего директора издательства «Известия»
«Предложил убить нехорошую женщину»
Как главарь банды хакеров заказал убийство российской следовательницы через даркнет
Вымогавшего один миллион долларов в биткоинах следователя ФСБ взяли под стражу
Российские силовики предупредили об «индивидуальном джихаде»
Вооруженный игрушечным пистолетом россиянин ограбил прохожую и подвез домой
Отвечающему за гособоронзаказ высокопоставленному чиновнику разбили голову
ФСБ задержала главного акционера банка «Югра» за хищение семи миллиардов рублей
Все материалы
Наука и техника
Оно живое
Ученые воскресили мертвый мозг. Это изменит представления о смерти
Темная сила
Ученым впервые удалось увидеть черную дыру. Что это даст человечеству?
В мирное время
Неизвестные фотографии отдыхающего Жукова, Буденного и других советских военачальников
Найдено загадочное захоронение жестоко убитых людей
Названа неожиданная польза собак
Запуск B-52 пороховыми стартерами попал на видео
Китай показал испытания «Пиписи»
Все материалы
Спорт
Заряжены по полной
Эти гонки привлекают внимание миллионов. У них есть все шансы затмить «Формулу-1»
Российский паралимпиец попался на марихуане
Российский теннисист Медведев обыграл первую ракетку мира
В Суздале стартовал чемпионат России по дзюдо для особенных детей
Кори Хиггинс«Мечтал ли я об этом? Нет»
Крестный сын Майкла Джордана попал из НБА в Люберцы. И ему там понравилось
Враг Макгрегора пообещал отправить друга Макгрегора в кому
В Овечкине разглядели бойца MMA
Все материалы
Культура
Между Таносом и Горби
Чистки в Косово, черный протест и нарковойны: главные фильмы в программе ММКФ-2019
Психоделика, джаз и экстаз
Пионеры электроники, LSD и утомленный Скриптонит — главные новые альбомы
Колхозный корпоратив
Как «Золотая маска» опускает русский театр до уровня сельского клуба
Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой
Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова
Сергей Лазарев назвал главного соперника на «Евровидении»
Назван худший персонаж «Мстителей»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Трупами и стрельбой меня не напугать»
Илья Варламов о ЖЖ, ненависти к блогерам и «взорванном» театре
«После этого я перестала интересоваться сексом»
Матери увидели порно, ужаснулись и решили снять свою версию для детей. Что из этого вышло?
Грязная война
Они выживают в условиях нескончаемого зверства и нищеты. Их снимают лучшие фотографы мира
Пропавший из эфира НТВ ведущий объявился
Дебаты Порошенко и Зеленского растащили на мемы
Молодую одаренную журналистку застрелили во время протестов
WhatsApp оказался рассадником неонацизма
Все материалы
Ценности
Татьяна Навка и Роман КостомаровЛедяные страсти
Они выходили на публику в черных балахонах. Теперь танцуют стриптиз и сверкают трико
Кайли МиноугВдали от королевы
Самые властные и сексуальные женщины Австралии и Новой Зеландии
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
В подарке королевы ребенку Меган Маркл разглядели намек
Наоми Кэмпбелл пожаловалась на проблемы из-за цвета кожи
Опровергнут миф о расточительности молодежи
Невеста отказалась пускать родственницу мужа на свадьбу из-за внешнего вида
Все материалы
Путешествия
Тайна красной планеты
В глубине пустыни построили марсианскую базу. На ней может побывать каждый
Нотр-Дам де Пари в огне
Страшный пожар в соборе Парижской Богоматери: что потеряли Франция и весь мир
Храм мракобесия и разума
Нотр-Дам де Пари восхваляли, ненавидели и пытались уничтожить. Он стал символом Франции
Назван самый доступный для туристов российский город
Отказ туристки раздеться перед незнакомцем обернулся поножовщиной
Названы самые раздражающие привычки туристов из России
Названы самые равнодушные к пассажирам авиакомпании
Все материалы
Из жизни
Голые и свободные
Снимки самых смелых участников главного фестиваля Америки
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Кристал Хааг (Сандерс)Конец плохой сказки
Насилие заставило американскую девочку сбежать из дома. Она боялась вернуться 20 лет
Рабочий написал песню про злых полицейских и попал за решетку
Тучная американка похудела вдвое ради мечты
Девушка отбила мать от бешеной лисы топором и лопатой
Оператор заглянул в пасть акулы и выжил
Все материалы
Борьба за трон
Тест самого быстрого серийного Мерседеса на Земле, который сбежал с завода Порше
Лучшие интерьеры 2019 года
Самые крутые автомобильные салоны последних новинок
Собирайся, мы переезжаем!
Как крупные производители суперкаров осваивали среднемоторную схему
Новый Mercedes GLS во всех подробностях
Все, что нужно знать о флагманском внедорожнике нового поколения
Гаджеты Apple не дадут угнать автомобиль
Вот так будет выглядеть электрический Volkswagen для рекорда Нюрбургринга
Toyota инвестирует в беспилотники Uber миллионы долларов
Все материалы
Дом
Страшные сказки
Архитекторы показали будущее человечества. И оно пугает
Партнерский материал
Точка силы
В этом месте Москвы всегда жили самые могущественные люди. Что там происходит сейчас
Давай, авария
Почему в Москве все еще продают дешевые квартиры и в чем подвох
Доля свободных офисов в Москве упала до десятилетнего минимума
Российский чиновник отдал памятник культуры под застройку и попался
Ипотека в России сократилась и подорожала
У Зеленского нашли тайную квартиру в Киеве
Все материалы