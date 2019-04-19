Теледебаты Порошенко и Зеленского сорвали

Теледебаты кандидатов на пост президента Украины были сорваны. Об этом сообщает «112 Украина».

Как пояснила модератор дискуссии, в полицию Киева позвонил неизвестный. Он заявил об угрозе теракта в студии, где встречаются кандидаты. «Нам сообщили, что в зале есть человек, который может совершить террористический акт», — сказала она и предложила гостям эвакуироваться.

Инцидент случился в тот момент, когда в студии появился Петр Порошенко. Его оппонент, шоумен Владимир Зеленский, на мероприятие не явился.

Ранее 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве прошли другие дебаты с участием Порошенко и Зеленского. За прениями оппонентов наблюдали, по данным МВД страны, 22 тысячи зрителей. В ходе дебатов претенденты на пост главы государства встали на колени.

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