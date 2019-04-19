Зеленский обеспокоился сном Порошенко после Дебальцево и Иловайска

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов поинтересовался, как действующий глава государства Петр Порошенко спит по ночам после событий на Майдане, а также в Иловайске и Дебальцево. Прямую трансляцию трансляцию ведет YouTube-канал «112 Украина».

«Как вы спите по ночам? Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево?» — спросил Зеленский у своего оппонента.

Он также напомнил Порошенко, что спустя пять лет после событий на Майдане до сих пор неизвестны имена виновных в гибели более 100 человек, а также поинтересовался, не хочет ли нынешний президент попробовать прожить на полторы тысячи гривен в месяц и как он мог послать на смерть украинских моряков в Керченском проливе.

«Выберите любой вопрос и ответьте», — призвал Зеленский.

Дебаты между кандидатам проходят на киевском стадионе «Олимпийский». Согласно жеребьевке, первым начал выступать Зеленский.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. В него прошли Зеленский с результатом более 30 процентов голосов и Порошенко, набравший почти вдвое меньше.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. Три корабля ВМС Украины и 24 члена их экипажей были задержаны после того, как вошли в российские территориальные воды, не отреагировали на предупреждения и начали опасные маневры. Моряки были этапированы в Москву и в настоящее время ждут суда. 15 апреля срок предварительного расследования по их делу был продлен до 25 августа. Киев счел эти действия актом военной агрессии.

«Дебальцевский котел» — одно из наиболее крупных окружений украинских военнослужащих за время военной операции в Донбассе, которое произошло в середине февраля 2015 года. По различным данным, в населенном пункте были блокированы от трех до восьми тысяч бойцов Вооруженных сил Украины. По официальным данным Киева, в ходе операции погибли 66 военных, еще около 300 получили ранения.

Боевые действия в «Иловайском котле» начались в ночь на 19 августа 2014 года. Украинским силовикам удалось занять значительную часть города, однако впоследствии они оказались окружены силами вооруженных формирований ДНР. При выходе из котла украинские силовики понесли серьезные потери — по официальным данным, выступавшие на стороне Киева соединения потеряли убитыми 366 человек.

Осенью 2013 года и зимой 2014 года на Украине прошли массовые акции протеста против правительства, в результате которых в стране сменилась власть. В ходе вооруженного противостояния участников акции с силовиками погибли 106 человек. События получили название Майдан (Евромайдан), так как самый крупный протест состоялся на майдане Незалежности в Киеве.

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