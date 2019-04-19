Зеленский перешел на русский во время дебатов с Порошенко

Кандидат в президента Украины Владмир Зеленский перешел на русский язык во время дебатов со своим оппонентом Петром Порошенко. Прямую трансляцию трансляцию ведет YouTube канал «112 Украина».

Дебаты между кандидатам проходят на киевском стадионе «Олимпийский». Согласно жеребьевке, первым выступать начал Зеленский. Он начал свое выступление на украинском языке и попросил сторонников Порошенко подойти ближе к его сцене, так как действующий президент Украины решил изменить порядок и выступать со своим соперником на одной сцене.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. В него прошли Зеленский с результатом более 30 процентов голосов и Порошенко, набравший почти вдвое меньше. Согласно последним рейтингам, опубликованным 18 апреля, лидер президентской гонки увеличил свой отрыв от конкурента: за него готовы проголосовать более 70 процентов избирателей, определившихся с выбором. Порошенко собираются поддержать только 27 процентов.

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