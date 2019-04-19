Оппозиция предложила Зеленскому сделку с Москвой

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук посоветовал лидеру президентской гонки на Украине Владимиру Зеленскому пойти на сделку с Москвой после возможной победы на выборах. Интервью с украинским политиком опубликовано на сайте Reuters.

По словам Медведчука, в случае если Зеленский пообещает закупать газ напрямую из России, а не через европейские компании, Киев сможет не только получить хорошую скидку, но и вернуть контроль над территориями ЛНР и ДНР. Политик утверждает, что для достижения соглашения потребуется «несколько месяцев» и еще около 6-8 месяцев на его полную реализацию.

Необходимость диалога с Москвой Медведчук объясняет, в том числе, и экономическими интересами Украины. В случае достижения сделки политик обещает поток российских инвестиций на Украину. Он напомнил, что за пять лет президентства Петра Порошенко Киев терял около 20 миллиардов долларов в год из-за экономического разрыва с Москвой. «Мы не говорим, что (Россия и Украина — прим. «Ленты.ру») должны снова целоваться или обниматься друг с другом. Мы говорим о восстановлении прагматичных экономических отношений», — подчеркнул Медведчук.

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По словам украинского политика, Кремль готов к подобной сделке. Чтобы добиться ее реализации, Медведчук обещает Зеленскому поддержку его партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной Раде.

В то же время Зеленский в недавнем интервью «РБК-Украина» заявил, что не собирается создавать парламентских коалиций с экс-регионалами, к которым относится партия Медведчука, или с партией Петра Порошенко.

Ранее Медведчук говорил, что Кремль не выражает особой поддержки ни одному из вышедших во второй тур кандидатов в президенты. По его словам, Москва будет сотрудничать с тем, кого выберут граждане Украины. При этом в Москве Порошенко считают президентом, которого знают и с которым не могут работать, но и по перспективам работы с Зеленским в России четких планов не строят.

На Украине Виктора Медведчука считают пророссийским политиком. В начале февраля в отношении Медведчука было начато расследование по делу о госизмене. Кроме того, в разгар президентской гонки он ездил в Москву на переговоры с российским премьером Дмитрием Медведевым, что вызвало волну расследований на Украине.

Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля. Согласно последним рейтингам, около 70 процентов определившихся с выбором и собирающихся голосовать украинцев намерены голосовать за Зеленского.

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