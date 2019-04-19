В Донбассе заявили о невозможности говорить с Киевом без Медведчука

Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова оценила предложения кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского отстранить от переговоров в Минске председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. Интервью с омбудсменом опубликовано на сайте РИА Новости.

По словам Морозовой, благодаря Медведчуку, стороны достигли «хороших результатов», в первую очередь — в области обмена военнопленными. Морозова подчеркивает, что когда Киев присылает переговорщиков без Медведчука, достигнуть понимания и компромиссов не удается.

При этом она отмечает, что встретиться с официальными представителями, такими как Виктор Медведчук или вице-спикером Верховной Рады Ириной Геращенко, ей удается не часто. «Приезжают вновь назначенные представители, которые говорят: у нас есть четкая директива, что вам сказать, и мы не уполномочены больше ничего здесь обсуждать. Как с ними можно найти какой-то компромисс?», — задается вопросом омбудсмен. Она призывает Киев направлять в гуманитарную подгруппу уполномоченных представителей и перестать направлять ее в политическое русло.

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Ранее лидер президентской гонки Владимир Зеленский заявил, что в случае своей победы на выборах он отстранит Виктора Медведчука от переговорного процесса. Медведчук в ответном заявлении указал, что его нельзя отстранить от переговоров, потому что его не назначали ни на какую должность и он работает по личной просьбе президента Украины.

В тот же день Петр Порошенко заявил о неэффективности Медведчука в качестве переговорщика и обвинил его в том, что политик «де-факто представляет Российскую Федерацию и [президента РФ Владимира] Путина».

В начале февраля в отношении Медведчука было начато расследование по делу о госизмене. Кроме того, в разгар президентской гонки он ездил в Москву на переговоры с российским премьером Дмитрием Медведевым, что вызвало волну расследований на Украине.

На Украине Виктора Медведчука осуждают за тесные дружеские отношения с президентом России Владимира Путина. С 2014 года уровень его влияния журналисты характеризовали как «неформальный посол России на Украине». Он занят в мирных переговорах по Донбассу в Минске и в работе Трехсторонней контактной группы, занимавшейся освобождением пленных.

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