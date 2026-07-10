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14:48, 10 июля 2026Мир

Туск призвал украинцев к отрезвлению

Туск: Я рассчитываю на отрезвление со стороны Украины
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал украинцев пересмотреть отношение к героизации Украинской повстанческой армии (УПА; признана экстремистской и запрещена в России). Его слова передает РИА Новости.

«Я рассчитываю на отрезвление с той [украинской] стороны. Также я рассчитываю на сдерживание излишних эмоций в Польше», — сказал политик.

По словам Туска, он обращается ко всем «порядочным, умным и ответственным украинцам» с призывом помнить, что европейское сообщество «опирается на правду». Польский премьер подчеркнул, что именно историческая правда является необходимым фундаментом для примирения между двумя странами.

Ранее министр иностранных дел республики Радослав Сикорский заявил, что Польша на протяжении двух недель безуспешно пыталась убедить президента Украины Владимира Зеленского отказаться от названия подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в честь УПА.

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