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Силовые структуры
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14:47, 10 июля 2026Силовые структуры

Установлен подозреваемый в атаке на российский регион оператор БПЛА

Против оператора БПЛА с Украины, подозреваемого в атаке на Брянскую область, завели дело
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Следственный комитет (СК) России установил подозреваемого в атаке на территории Брянской области оператора беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Подозреваемый — Виктор Панько. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 205 УК РФ (Совершение террористического акта, повлекшего причинение смерти человеку»). По ходатайству следователя Панько объявлен в розыск.

Как установило следствие, 27 ноября 2025 года Панько запустил БПЛА гексакоптерного вида «Вампир», находясь вблизи Сеньковки Городянского района Черниговской области Украины. БПЛА сбросил боеприпас в районе Кручи Климовского района Брянской области. Жертвой этой атаки стал один человек.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) разбросали взрывные устройства на двух площадях в городе Рыльске Курской области, при попытке их разминировать погиб взрывотехник ОМОН Росгвардии и ранен полицейский.

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