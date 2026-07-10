Установлен подозреваемый в атаке на российский регион оператор БПЛА

Против оператора БПЛА с Украины, подозреваемого в атаке на Брянскую область, завели дело

Следственный комитет (СК) России установил подозреваемого в атаке на территории Брянской области оператора беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Подозреваемый — Виктор Панько. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 205 УК РФ (Совершение террористического акта, повлекшего причинение смерти человеку»). По ходатайству следователя Панько объявлен в розыск.

Как установило следствие, 27 ноября 2025 года Панько запустил БПЛА гексакоптерного вида «Вампир», находясь вблизи Сеньковки Городянского района Черниговской области Украины. БПЛА сбросил боеприпас в районе Кручи Климовского района Брянской области. Жертвой этой атаки стал один человек.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) разбросали взрывные устройства на двух площадях в городе Рыльске Курской области, при попытке их разминировать погиб взрывотехник ОМОН Росгвардии и ранен полицейский.