На Виктора Медведчука завели уголовное дело о госизмене

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

По ее словам, Медведчук подозревается в госизмене (часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины) и посягательстве на территориальную целостность страны (часть 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины).

Как уточнила пресс-секретарь генпрокурора, 29 января на съезде оппозиционной партии «За жизнь», главой которой является Медведчук, он выступил с заявлением о необходимости создания автономного региона Донбасс в составе Украины. Эти действия политика можно расценивать как публичные призывы к изменению границ Украины в нарушение порядка, установленного конституцией, пояснила Сарган.

Материалы по теме За русских и мир Кто хочет сместить Порошенко и стать новым президентом Украины

Кроме того, подобные заявления Медведчука можно трактовать как «предоставление помощи России в проведении подрывной деятельности против Украины» и поддержку сепаратистских настроений, добавила пресс-секретарь.

Она отметила, что материалы уголовных производств будут переданы в Службу безопасности Украины.

В январе стало известно, что самопровозглашенные республики Донбасса посетил Дмитрий Перлин, которого считают доверенным лицом Медведчука. Как отмечал тогда ряд блогеров и Telegram-каналов, этот визит был частью плана лидера «Украинского выбора» по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. В частности, в его рамках Перлин якобы согласовывал с главой ДНР Денисом Пушилиным назначение лояльных Медведчуку людей на различные должности в республиках Донбасса.

В ноябре 2018 года Медведчук уже выдвигал предложение о предоставлении автономии Донбассу и создании там собственного правительства и парламента. По его мнению, таким образом украинские власти могли бы мирно решить конфликт в регионе. При этом политик подчеркивал, что особый статус Донбассу должен быть предоставлен только в составе Украины.

На Украине Медведчука называют пророссийским политиком. В 2012-2013 годах его общественное движение «Украинский выбор» лоббировало интеграцию и развитие экономических связей Украины с Россией. С 2014 года уровень его влияния журналисты характеризовали как «неформальный посол РФ на Украине». Кроме того, Медведчук известен близкими личными отношениями с президентом России Владимиром Путиным.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!