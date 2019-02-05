Генпрокуратура Украины не исключила репрессий против оппозиции

Пресс-секретарь генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко после возбуждения дела в отношении лидера общественного движения «Украинский выбор» и главы «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука не исключил, что правоохранители заведут дела и в отношении его однопартийцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Лысенко отметил, что для этого Служба безопасности Украины должна провести соответствующее расследование.

Ранее сообщалось, что против Медведчука возбудили уголовное дело по подозрению в госизмене (часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины) и посягательстве на территориальную целостность страны (часть 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины). Поводом для возбуждения дела стали его слова на съезде «Оппозиционной платформы — За жизнь», когда политик заявил о необходимости создания автономии в Донбассе.

В январе стало известно, что самопровозглашенные республики Донбасса посетил Дмитрий Перлин, которого считают доверенным лицом Медведчука. Как отмечал тогда ряд блогеров и Telegram-каналов, этот визит был частью плана лидера «Украинского выбора» по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. В частности, в его рамках Перлин якобы согласовывал с главой ДНР Денисом Пушилиным назначение лояльных Медведчуку людей на различные должности в республиках Донбасса.

В ноябре 2018 года Медведчук уже выдвигал предложение о предоставлении автономии Донбассу и создании там собственного правительства и парламента. По его мнению, таким образом украинские власти могли бы мирно решить конфликт в регионе. При этом политик подчеркивал, что особый статус Донбассу должен быть предоставлен только в составе Украины.

На Украине Медведчука называют пророссийским политиком. В 2012-2013 годах его общественное движение «Украинский выбор» лоббировало интеграцию и развитие экономических связей Украины с Россией. С 2014 года уровень его влияния журналисты характеризовали как «неформальный посол РФ на Украине». Кроме того, Медведчук известен дружескими отношениями с президентом России Владимиром Путиным.

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