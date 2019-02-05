Медведчук рассказал о политических репрессиях на Украине

Лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук назвал возбуждение против него уголовного дела политическими репрессиями. Его слова передает ТАСС.

По словам Медведчука, репрессии продолжаются все время после Евромайдана. В частности, по мнению политика, они применяются и против него самого. Обвинения Генпрокуратуры он назвал «абсурдом», который «никакого отношения к правовому государству и правовой политике не имеет».

Кроме того, украинским властям не выгодно урегулирование конфликта на Донбассе, подчеркнул Медведчук. «Власти это, безусловно, не нравится, власть делает все для того, чтобы мир не был достигнут, пытается применить репрессии в отношении всех», — заключил он.

5 февраля против Медведчука возбудили уголовное дело по подозрению в госизмене и посягательстве на территориальную целостность страны. Поводом для этого стали его слова на съезде «Оппозиционной платформы — За жизнь», когда политик заявил о необходимости создания автономии в Донбассе. Пресс-секретарь генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко а не исключил, что правоохранители заведут дела и в отношении однопартийцев политика.

На Украине Медведчука называют пророссийским политиком. В 2012-2013 годах его общественное движение «Украинский выбор» лоббировало интеграцию и развитие экономических связей Украины с Россией. С 2014 года уровень его влияния журналисты характеризовали как «неформальный посол России на Украине». Кроме того, Медведчук известен дружескими отношениями с президентом России Владимиром Путиным.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!