Украинская оппозиция приступила к прямым переговорам с Донбассом

Самопровозглашенные народные республики Донбасса посетил Дмитрий Перлин, которого называют доверенным лицом украинского политика Виктора Медведчука. Перлин — куратор молодежных программ общественного движения «Украинский выбор», возглавляемого Медведчуком. Предполагаемая цель визита — переговоры с руководством непризнанных республик. Об этом сообщает издание «Апостроф».

«Был в Донецке и Луганске. Ел вкуснейшие местные сладости и общался с разными людьми. Большинство жителей, естественно, интересуют вопросы восстановления мира. Виктор Медведчук последовательно выступает с мирным планом для Донбасса», — заявил Перлин. В то же время он не подтверждает факт проведения каких-либо переговоров с представителями ДНР и ЛНР.

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Однако ряд блогеров и Telegram-каналов сообщают, что визит Перлина — это часть плана лидера «Украинского выбора» по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. По их версии, Перлин согласовывал с главой ДНР Денисом Пушилиным назначение лояльных Медведчуку людей на различные должности в республиках Донбасса.

В ноябре 2018 года года он рассказал о своем мирном плане по урегулированию ситуации в Донбассе. Медведчук предложил предоставить региону автономию, возможность создать свое правительство и парламент, провести местные выборы и реализовать амнистию для ополченцев.

На Украине Медведчука называют пророссийским политиком. В 2012-2013 годах его общественное движение «Украинский выбор» лоббировало интеграцию и развитие экономических связей Украины с Россией. С 2014 года уровень его влияния журналисты характеризовали как «неформальный посол РФ на Украине». Кроме того, Медведчук известен близкими личными отношениями с президентом России Владимиром Путиным.

В 2014 году Порошенко назначил Медведчука членом подгруппы по гуманитарным вопросам в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, в рамках которой он занимался обменом пленными.

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