Украинский политик рассказал об отдыхе в Крыму

Лидер украинского движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук рассказал о своем отдыхе в Крыму. Своими впечатлениями он поделился в эфире программы «Право знать!» на телеканале «ТВ Центр», передает РИА Новости.

«Крым — место, которое я любил и люблю. Там я отдыхал и отдыхаю сегодня, и это не является секретом ни для кого в Украине. Я и в этом году отдыхал, и в прошлом, и буду отдыхать дальше», — сказал Медведчук.

Политик также добавил, что согласно действующему украинскому законодательству и конституции, Крым — территория Украины. «Однако де-факто это сегодня Россия», — заключил он.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. Украина, Евросоюз, США и другие страны не признают итоги голосования. Москва подчеркивает, что референдум проходил в соответствии с нормами международного права и вхождение полуострова в состав России легально.

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