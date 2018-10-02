Скандал вокруг виллы Киселева в Крыму оказался преувеличенным

Владелец газеты «Город 24» Максим Онищенко заявил радиостанции «Говорит Москва», что тираж со статьей, посвященной вилле гендиректора агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, не изымался из продажи, а главреда издания Елену Войтову не увольняли.

Дмитрий Киселев рассказал радиостанции, что, увидев в СМИ сообщения об отставке Войтовой, связался с Онищенко и попросил не увольнять главу редакции. На это Онищенко сообщил, что главреда не отстраняли от должности, назвав сообщения в СМИ ложными.

Об увольнении Войтовой ранее сообщал Владимир Мазурин, автор материала «Чародеи оползневого склона» о недвижимости Киселева. Журналист рассказал, что после звонка из Москвы главреда заставили за свой счет выкупить весь тираж печатного издания, в котором появилась статья. Тираж изъяли к концу дня, однако часть его успела разойтись. В электронную версию издания также внесли изменения: на месте статьи появился рекламный блок, говорил Мазурин.

Статья «Чародеи оползневого склона» вышла 23 сентября. В ней Мазурин изложил, как принимал участие в реконструкции виллы в Коктебеле в качестве рабочего. Фамилии заказчика он не называл, однако СМИ предположили, что вилла принадлежит Дмитрию Киселеву. Автор материала оценивал стоимость недвижимости в 200 миллионов рублей.

Киселев опроверг стоимость дома, отметив, что «все цифры взяты с потолка». Он назвал Мазурина мошенником, заявил, что тот «вымогает деньги», и подал жалобу в полицию.

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