Киселев обозлился на автора статьи о его вилле в Коктебеле и пошел в полицию

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев подал заявление в полицию на Владимира Мазурина, автора статьи о реконструкции дорогостоящей виллы в Коктебеле. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Киселев обвинил сотрудника газеты «Город24» в мошенничестве и вымогательстве. Кроме того, Киселев опроверг информацию о стоимости дома, о котором говорилось в колонке.

«Этот Мазурин — просто мошенник. Вымогает деньги. Все его цифры взяты с потолка. Я уже подал на него в полицию. Все документы по дому у меня в образцовом порядке», — заявил гендиректор «России сегодня».

Ранее в газете «Город24» вышел материал Мазурина с заголовком «Чародеи оползневого склона», в котором он рассказал, как принимал участие в качестве рабочего в реконструкции виллы в Коктебеле. Журналист отмечал, что дом стоимостью не менее 200 миллионов рублей расположен на опасном участке — на оползневом склоне. Мазурин не называл имя владельца недвижимости, однако СМИ предположили, что вилла принадлежит Дмитрию Киселеву.

По словам Мазурина, вскоре после выхода газеты весь тираж на свои деньги выкупила редактор издания, а электронная версия материала пропала с сайта. Вместо нее поместили рекламный баннер.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!