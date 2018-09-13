Киселев разразился колонкой об «отвратительной мерзости» Киркорова и Баскова

Телеведущий Дмитрий Киселев посвятил колонку совместному клипу Филиппа Киркорова и Николая Баскова Ibiza на сайте агентства РИА Новости, руководителем которого он является. Киселев назвал их творчество «отвратительной мерзостью», провозгласив «причаливание артистов к "грязной зоне интернета"».

Автор полагает, что Киркоров и Басков унизили звание «народный артист России», которое носят оба исполнителя. По его словам, это звание — «своего рода знак качества, сертификат признания государством высоких эстетических и этических стандартов творчества», в то время как «эстетика в клипе Ibiza низкопробна».

Киселев заострил внимание на сцене, когда Баскова тошнит в биотуалете, а мстящий ему Киркоров переворачивает кабинку, в результате чего содержимое туалета выливается на Баскова.

«Это что, так артисты оценивают уровень культурного запроса своей публики? Или считают, что вести почитателей нужно именно в этом направлении?» — вопрошает Киселев.

Колумнист считает, что исполнителями движет страх отстать от трендов и зависть к Сергею Шнурову, в отличие от перформансов которого «coming out от Киркорова и Баскова выглядит жалким и смешным». Кроме того, их творчество противоречит государственной культурной политике, продолжил Киселев, а значит, не должно поддерживаться государством. При этом телеведущий заверил, что «не против свободы творчества».

По сюжету клипа, Киркоров и Басков устраивают друг другу пакости, которые к финалу приобретают все более убийственные формы (поджигают друг другу одежду, окатывают кипятком, Басков откусывает Киркорову нос), а в результате оба погибают. Некоторые зрители заметили в клипе отсылки к известным произведениям массовой культуры. К примеру, эпизод с биотуалетом может быть воспринят в качестве отсылки к выпуску популярного шоу «Чудаки», в котором проводился аналогичный эксперимент под названием «Дерьмовый коктейль». В других фрагментах зрители увидели отсылки к фильму «Борат» Саши Барона Коэна.

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