Усатые Басков и Киркоров отомстили друг другу и умерли в совместном клипе

Из-за обилия нецензурной лексики в клипе «Ибица» мы не можем нарушать российское законодательство, публикуя видео или давая на него ссылку. Однако клип можно найти на видеохостинге YouTube.

Филипп Киркоров и Николай Басков представили совместный клип «Ибица». По сюжету певцы начинают делать друг другу мелкие пакости, однако под конец их противостояние обретает все более убийственные формы, от поджигания одежды на теле до ошпаривания кипятком и откусывания носа.

В клипе снялись Сергей Шнуров, Гарик Бульдог Харламов, Андрей Малахов и ряд других персон шоу-бизнеса.

28 апреля Киркоров выпустил клип на песню «Цвет настроения синий». Вместе с бандой подростков он покупает алкоголь, катается на тележке из супермаркета и показывает окружающим неприличные жесты. В кадре также мелькали бомжи и фекалии.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!