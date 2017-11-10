Звезда «Горько!» ограбил банк и зажег на яхте в новом клипе «Ленинграда»

Из-за обилия нецензурной лексики в новом клипе «Ленинграда» мы не можем нарушать российское законодательство, публикуя видео или давая на него ссылку. Однако клип можно найти на видеохостинге YouTube.

Российская группа «Ленинград» представила клип на песню «Вояж». Главную роль в нем исполнил актер Александр Паль, снимавшийся в таких фильмах, как «Горько!» и «Хардкор». По сюжету его герой, ограбив банк, ведет роскошную жизнь, не вынимая самокрутки изо рта.

Режиссером клипа выступил Илья Найшуллер. В декабре 2016 года он же снял клип на песню «Ленинграда» «Кольщик», который появился в интернете 14 февраля, а в сентябре был номинирован на премию UK Music Video Awards.

18 октября группа выпустила клип о пьющем провинциале-кандидате в президенты на песню «Кандидат».

В конце августа «Ленинград» выпустил клип на композицию «Ч.П.Х» с хип-хоп-артистом ST, клауд-рэпером Pharaoh, журналистом Александром Невзоровым и футболистом Александром Кержаковым.