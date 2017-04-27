Вышел эротический клип «Ленинграда» на песню «Экстаз»

В сети появился клип группы «Ленинград» на композицию «Экстаз». Видео опубликовано на YouTube-канале коллектива.

10-минутный клип набрал около 70 тысяч просмотров меньше чем за час.

Режиссером выступила Анна Пармас.

В ролике снялись Светлана Ходченкова («Викинг», «Росомаха: Бессмертный», «Шпион, выйди вон!») и Антон Филипенко («28 панфиловцев», «Под электрическими облаками»).

По сюжету героиня Ходченковой обращается за помощью в автомастерскую и узнает в одном из механиков бывшего одноклассника Стаса. Между персонажами устанавливаются эротические отношения.