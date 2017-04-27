Петербургский атаман призвал блокировать клипы Шнурова в интернете

Доступ к клипам группы «Ленинград» в сети необходимо закрыть, считает атаман петербургского городского казачьего общества «Ирбис» Андрей Поляков. Об этом он рассказал «Росбалту» в четверг, 27 апреля.

По мнению атамана, из музыкального видео на песню «Экстаз» нужно убрать мат и откровенные постельные сцены.

«Такая музыка не должна быть общедоступна. Для нее должны существовать специальные клубы. И, конечно, ее надо блокировать в интернете», — заявил Поляков.

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Казак, однако, признал, что Шнуров — «талантливейший человек», и «он занял свою нишу».

«Он понял, что именно можно продать, и вот уже 20 лет продает свой продукт, который основывается на ненормативной лексике», — отметил атаман.

Ранее в четверг коллектив «Ленинград» выпустил клип «Экстаз». В эротическом ролике, в котором снялась актриса Светлана Ходченкова, присутствует обсценная лексика.