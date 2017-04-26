Шнуров раскрыл смысл названия группы «Ленинград»

Название группы «Ленинград» обладает «широким полем интерпретации». Об этом заявил лидер коллектива Сергей Шнуров на пресс-конференции ТАСС в среду, 26 апреля.

«Я выбрал его потому, что у него широкое семантическое поле. Это название можно интерпретировать как угодно, оно в разное время по новому поворачивается. И потом, у меня в паспорте написано, что я родился в городе Ленинград, которого уже нет», — объяснил Шнуров на встрече с журналистами.

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Пресс-конференция была посвящена юбилейному туру «Ленинграда» «20 лет на радость!».

18 апреля Шнуров объяснил, что слова песни «В Питере — пить» не следует воспринимать как рекомендацию. «Глаголы используются здесь не в повелительном или рекомендательном наклонении, а в совершенно неопределенной форме», — отметил музыкант.

Рок-группа «Ленинград» была создана Шнуровым в 1997 году в Санкт-Петербурге. В ее дискографии 18 студийных альбомов. Коллектив записал такие композиции, как WWW, «Геленджик», «Любит наш народ», «Экспонат» и «В Питере — пить».