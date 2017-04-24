Шнуров показал тизер нового клипа «Ленинграда»

Видео: shnurovs / Instagram

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров анонсировал выход нового клипа. Исполнитель опубликовал в Instagram тизер музыкального ролика.

В комментарии к посту Шнуров объявил, что полная версия видеоклипа выйдет 27 апреля. Названия песни он не уточнил. В ролике снялись Светлана Ходченкова («Викинг», «Росомаха: Бессмертный», «Шпион, выйди вон!») и Антон Филипенко («28 панфиловцев», «Под электрическими облаками»).

Ранее в апреле «Пятый канал» сообщал, что новый клип «Ленинграда» будет снят на песню «Ты просто космос, Стас».