Культура
 

Шнуров показал тизер нового клипа «Ленинграда»

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Видео: shnurovs / Instagram

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров анонсировал выход нового клипа. Исполнитель опубликовал в Instagram тизер музыкального ролика.

В комментарии к посту Шнуров объявил, что полная версия видеоклипа выйдет 27 апреля. Названия песни он не уточнил. В ролике снялись Светлана Ходченкова («Викинг», «Росомаха: Бессмертный», «Шпион, выйди вон!») и Антон Филипенко («28 панфиловцев», «Под электрическими облаками»).

Ранее в апреле «Пятый канал» сообщал, что новый клип «Ленинграда» будет снят на песню «Ты просто космос, Стас».

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