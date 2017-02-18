Шнуров написал матерное стихотворение о передаче Исаакия РПЦ

Российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выложил в своем Instagram видео, на котором он читает стихотворение собственного сочинения. Оно посвящено передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ). Автор отмечает большую роль, которую храм играет для верующих людей.

Произведение содержит ненормативную лексику.

10 января власти Петербурга согласились передать Исаакиевский собор РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет. Губернатор Георгий Полтавченко пообещал, что музейные функции здания сохранятся. Впервые Санкт-Петербургская епархия обратилась с просьбой о передаче Исаакия в 2015 году, однако тогда им отказали.

Шнуров часто публикует стихотворения на актуальные темы. В январе он прочитал матерную оду, посвященную средству для ванн «Боярышник».