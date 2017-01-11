Шнуров из Калифорнии прочитал матерную оду «Боярышнику»

Видео: shnurovs / Instagram

Музыкант Сергей Шнуров выложил в Instagram видео, на котором читает поэму собственного сочинения, посвященную средству для ванн «Боярышник». Стихотворение, в котором автор поднимает тему верности традициям, изобилует обсценной лексикой.

Судя по следующей публикации артиста, он находится в Голливуде, Лос-Анджелес, штат Калифорния.

В декабре 2016 года от отравления «Боярышником» в Иркутске скончались 78 человек. Региональный Минздрав выяснил, что причиной стал содержащийся в средстве метанол, хотя на этикетке был указан этиловый спирт. В области был введен режим ЧС.