Число умерших от отравления «Боярышником» в Иркутске выросло до 78

Количество умерших от отравлений средством «Боярышник» с метиловым спиртом в Иркутске выросло до 78 человек. Об этом РИА Новости сообщили в понедельник, 9 января, в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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Ранее сообщалось о 77 умерших.

По словам собеседницы агентства, за новогодние праздники от отравления «Боярышником» скончались два человека из ранее поступивших. На лечении в стационарах остаются трое пострадавших, один из них в крайне тяжелом состоянии.

Новых случаев отравления суррогатом с метиловым спиртом в регионе за новогодние праздники не зафиксировано.

Массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник» произошло в Иркутске 17 декабря. Из 123 пострадавших к концу года скончались 76 человек, в больницах оставались восемь пациентов.

Судмедэкспертиза показала, что 74 человека отравились метиловым спиртом, остальные пострадали от приема значительной дозы этилового спирта.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).