Метанол стал причиной смерти 74 из 77 умерших от отравлений в Иркутске

Судмедэкспертиза подтвердила факт отравления «Боярышником», который содержал метиловый спирт, у 74 из 77 жертв отравления в Иркутске. Об этом в среду, 28 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Иркутской области Татьяна Шкурская.

По ее словам, исследованы тела всех 77 человек, получивших смертельное отравление. «Смерть 74 из них наступила от отравлений метиловым спиртом, остальные пострадали от приема значительной дозы этилового спирта», — уточнила она.

Причиной массового отравления людей в Иркутске стало средство для ванн «Боярышник», содержавшее метиловый спирт. По уточненным данным, от отравлений метанолом пострадали 120 человек. В стационарах остаются 11 человек.

В Иркутской области введен режим ЧС. Запрещена торговля спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей.

После массового отравления было возбуждено уголовное дело, задержано 22 человека. Фигурантом дела является, в частности, замминистра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефедова.