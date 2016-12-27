Семерым фигурантам дела о массовых отравлениях в Иркутске предъявили обвинение

Семерым фигурантам дела о массовых отравлениях средством для ванн «Боярышник» в Иркутске предъявлены обвинения. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Задержанные обвиняются по статье 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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«В настоящее время по делу задержано 22 человека. В отношении семи из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 10 — в виде домашнего ареста, еще четверо находятся под подпиской о невыезде. Кроме того, срок задержания одного из фигурантов продлен на 72 часа и решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — отметили в СКР.

Ранее 27 декабря стало известно, что после массового отравления средством для ванн «Боярышник» возбуждено уголовное дело в отношении замминистра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой.

По данным на 26 декабря, от отравления средством для ванн «Боярышник» в Иркутске скончались 77 человек. Отравившиеся стали поступать в больницы города 17 декабря. Региональный Минздрав выяснил, что причиной стал содержащийся в средстве метанол, хотя на этикетке был указан этиловый спирт. В области был введен режим ЧС.