После отравлений в Иркутске возбудили дело против чиновника из Роспотребнадзора

После массового отравления средством для ванн «Боярышник» в Иркутске следователи возбудили уголовное дело в отношении замруководителя управления Роспотребнадзора по региону. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщается на сайте Следственного комитета России.

«В ходе расследования этого уголовного дела выявлены признаки еще одного преступления — халатности, в действиях заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области Михаила Лужнова», — говорится в заявлении ведомства.

Дело возбуждено по части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Следствие установило, что в региональное управление Роспотребнадзора неоднократно поступали обращения о незаконной реализации концентрата для ванн «Боярышник» с просьбой ввести запрет на его реализацию. По данным СКР, Лужнов не предпринял необходимых мер.

Дополнительные следственные действия проводятся в администрации Иркутской области, добавили в пресс-службе, отметив, что всего по делу о массовых отравлениях задержаны 19 человек.

Ранее, 23 декабря, во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Иркутске «страшным безобразием», отметив, что «контролирующие органы не предотвратили эту трагедию», передает «Взгляд». Также он добавил, что массовое отравление «Боярышником» произошло из-за желания одного из производителей подзаработать.

По данным Минздрава Иркутской области, с 17 по 23 декабря 74 человека умерли из-за отравления концентратом для ванн «Боярышник» с метиловым спиртом (на этикетке был заявлен этиловый). В регионе введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).