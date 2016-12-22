Власти Карелии попросили предпринимателей отказаться от «Боярышника»

Власти Карелии призвали местных предпринимателей отказаться от реализации спиртосодержащей продукции «двойного назначения» на территории региона. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает FlashNord.

«А именно лекарственной и парфюмерно-косметической продукции, произведенной с содержанием этилового спирта более 25 процентов», — значится в обращении контрольного госкомитета республики.

Жителям Карелии предложено заявлять обо всех фактах продажи подобной продукции.

Ранее в четверг в Забайкальском крае полицейские изъяли более трех тонн суррогата, который продавался в магазинах под видом косметических лосьонов и пищевых добавок, в том числе с экстрактом боярышника. Кроме того, на прилавках были обнаружены спиртосодержащие жидкости «Хлебный», «Кедровый», «Медовый» и «Наполеон», уточняет «Интерфакс».

17 декабря в Иркутске и области произошло массовое отравление средством «Экстракт для ванн "Боярышник"». Областной Минздрав заявил, что причиной стал содержащийся в средстве для ванн метанол, хотя на этикетке был указан этиловый спирт.

На сегодняшний день от интоксикации скончался 71 человек. Еще 36 пострадавших находятся на лечении в стационаре.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». В регионе введен режим ЧС.

