Шнуров в матерной песне предложил сотрудничество Ольге Бузовой

Видео: shnurovs / Instagram

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил матерную песню телеведущей Ольге Бузовой. Видеозапись исполнения короткой композиции музыкант разместил в Instagram во вторник, 24 января.

В песне Шнуров посетовал, что у него неважно получается создавать хиты. «В соавторы я позову, под звуки звуков поцелуев, я Бу-, я Бу-, я Бузову», — спел он. Пост исполнитель отметил хештегом #подзвукизвуков. В 2016 году Бузова выпустила сингл «Под звуки поцелуев».

Телеведущая прокомментировала выступление Шнурова в своем Instagram, написав, что теперь у нее «наклевывается третий хит в дуэте с питерским земляком».

Первую песню «Не забывай» Бузова записала в 2011 году вместе с рэпером T-killah. В 2008-м она стала ведущей реалити-шоу «Дом-2». Артистка также снималась в сериалах «Универ» и «Зайцев+1».

