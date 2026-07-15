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21:19, 15 июля 2026Экономика

Швеция впервые внесет в красную книгу одно животное

Правительство Швеции впервые внесет ежей в Красную книгу
Александра Качан (Редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Правительство Швеции внесет ежей в Красную книгу на фоне сокращения численности этих животных. Об этом говорится на сайте канцелярии кабмина страны.

Власти обновили список находящихся под национальной охраной животных. Теперь в перечень внесены более 230 видов вместо 300 в прошлом варианте документа. В новый список попало больше насекомых, лишайников и грибов, но меньше растений.

Уточняется, что численность впервые внесенного в перечень ежа за последние 15 лет сократилась в Швеции почти вдвое. Это обусловлено ухудшением условий жизни этих животных.

Ранее в Санкт-Петербурге на видео попал кабан, решивший поплавать в Финском заливе.

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