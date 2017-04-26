Шнуров допустил возможность жизни без мата

Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров признал, что вполне возможно жить, не ругаясь матом. Об этом он рассказал в среду, 26 апреля, на пресс-конференции, проходившей в ТАСС, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В качестве примера людей, не ругающихся матом, артист привел глухонемых.

Среди других тем, обсуждавшихся на пресс-конференции, был альбом детских песен, который «Ленинград» планирует записать в 2018 году, и отсутствие алкогольной романтики в новых треках группы.

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«Верните алкашей, с удовольствием буду писать на алкогольную тематику», — сказал Шнуров, пояснив, что алкогольные компании у магазинов уходят в прошлое.

Лидер «Ленинграда» также признался, что не считает себя настоящим артистом. «Я по призванию фитнес-тренер», — объяснил Шнуров.

Пресс-конференция была посвящена юбилейному концерту «Ленинграда», отмечающего в 2017 году 20-летие. Концерт состоится 13 июля на московском стадионе «Открытие арена». На нем ожидается 40 тысяч зрителей.

