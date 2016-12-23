Режиссер «Хардкора» снял клип на песню «Ленинграда»

Российский режиссер Илья Найшуллер завершил съемки музыкального видео на песню «Кольщик» группы «Ленинград». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 23 декабря.

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21 декабря в сети появился клип на песню «Ленинграда» «Начинаем отмечать!», которая стала саундтеком к фильму «Елки 5». Режиссером выступил автор картины Тимур Бекмамбетов. Ранее над музыкальными видео на композиции коллектива работали такие кинематографисты, как Михаил Марескин («Мафия», «В зоне готовности») и Анна Пармас (сериалы «Осторожно, модерн!» и «Камера, мотор!»).

В апреле 2016-го в прокат вышел фильм Найшуллера «Хардкор». По словам создателей, лента стала первым в истории кино полнометражным боевиком, полностью снятым от первого лица.