«Ленинград» выпустил клип о пьющем провинциале-кандидате в президенты

Группа «Ленинград» представила клип на песню «Кандидат». Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива в среду, 18 октября.

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В музыкальном видео напившийся житель города Мухино оказывается на сцене во время праздника и объявляет, что собирается баллотироваться в президенты. В предвыборной программе пьяницы, по его словам, — «только взятка, только водка, — две стальные наши скрепы».

В конце августа «Ленинград» выпустил клип на композицию «Ч.П.Х» с хип-хоп-артистом ST, клауд-рэпером Pharaoh, журналистом Александром Невзоровым и футболистом Александром Кержаковым.