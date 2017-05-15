Бывшая солистка «Ленинграда» промыла мозг кетчупом в клипе про митинги

Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс выпустила новый клип. Видео на песню «Малыш» опубликовано на YouTube-канале исполнительницы в понедельник, 15 мая.
В центре сюжета — школьники, участвовавшие в антикоррупционных митингах. «Не лезь, малыш, в политику, иди учи матчасть», — говорится в песне.
В клипе присутствуют мартышки, а также показан мозг, на который капает красная жидкость, похожая на кетчуп.
Антикоррупционные митинги прошли 26 марта в десятках городов России. На протестах, инициированных оппозиционером Алексеем Навальным, было много старшеклассников и студентов младших курсов.
Вокс покинула «Ленинград» в 2016 году. Лидер коллектива Сергей Шнуров, комментируя уход певицы, сказал, что делать «из средних певичек вполне себе звездочек» — его работа.